© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Florentino Luis è quello che Renato Sanches è stato solo a bilancio ma mai sul campo. Nelle speranze del Benfica e di chi lo prenderà, s'intende, il '99 di origini angolane è uno dei migliori crack nel ruolo. Centrocampista nazionale lusitano di fisico, gamba, corsa, quantità e qualità, costruttore e distruttore, regista e diga di stazza già matura, il ventunenne di Lisbona è stato oggi oggetto delle discussioni tra l'agente e il Milan nel summit di questo pomeriggio nella sede rossonera. Clausola da 50 milioni, l'equilibratore delle Aquile è pronto per il grande salto. La nuova policy di mercato del Milan è chiara: rivoluzione totale, via gli ingaggi pesanti per preparare la società alla cessione ma rivalutandola intanto con prospetti e talenti buoni per il progetto tecnico ed economico. Florentino Luis può essere il profilo ad hoc.