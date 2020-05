Quella del Consiglio Federale non è (ancora) la strada definitiva: il 28 sarà decisivo

Save the date. 28 maggio. Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, Gabriele Gravina, numero uno della FIGC e il suo omologo per la Lega Serie A, Paolo Dal Pino, attorno a un tavolo. Lì arriverà la decisione. Ultima. Perché quella di oggi del Consiglio Federale è stata la strada che il calcio ha indicato di voler seguire. Serie A, B e C che vanno avanti, D che si ferma. La delibera è chiara: si indica "la regolare prosecuzione delle competizioni professionistiche. In subordine, qualora la ripresa non dovesse essere possibile, si procederà a modifiche di format e, in caso di definitiva interruzione, di definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi che premino il merito sportivo". Di fatto: deciderà il Governo.

Rispettate le disposizioni di FIFA e UEFA La Federazione ha rispettato le disposizioni e le indicazioni delle istituzioni calcistiche internazionali. "Finite i campionati", è la strada indicata da Ceferin e seguita ora dalla FIGC. Il 20 agosto è la data ultima, dunque ben oltre a quello che poteva essere inizialmente il 3 agosto. Per rispettare anche l'indicazione e la richiesta di Giovanni Malagò, numero uno del CONI, il calcio ha trovato anche la sua strada B. E quella C. Play-off e play-out, via che però trova ben più che un club contrario nella massima categoria. E poi la determinazione di un'eventuale classifica finale con merito sportivo ma che conti anche retrocessioni e promozioni e che dunque non vada a intaccare il numero di club nelle varie leghe. Però tutto dipende dal 28. Sarà l'incontro con Spadafora a stabilire quando, e se, il campionato ripartirà.