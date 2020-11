Quella sporca decina: gli inizi in bianconero di Allegri, Sarri e Pirlo a confronto

Com’è iniziata l’avventura di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus? Tra concetti e moduli, le potenziali analisi sono infinite. Alla fine, però, una cosa conta più di tutte le altre, soprattutto in bianconero: il risultato. E così, dopo dieci giornate, si può ipotizzare un piccolo bilancio del tecnico bresciano, nell’inevitabile confronto con chi l’ha preceduto. Nelle sue prime dieci uscite alla guida della Vecchia Signora, Pirlo ha conquistato 5 vittorie (tra cui conteggiamo anche quella per 3-0 a tavolino col Napoli), 4 pareggi e 1 sconfitta. Diciotto i gol segnati, nove quelli subiti. E, per quanto riguarda la Serie A, la Juve è attualmente quinta in campionato.

Meglio Allegri e Sarri. Dopo dieci giornate della loro prima stagione da allenatori della Juve, i due toscani erano partiti meglio del bresciano. Impareggiabile l’avvio di Sarri: nella scorsa stagione, l’allenatore di Figline era ancora imbattuto dopo le prime dieci gare da tecnico bianconero, di cui ne aveva vinte ben 8. Venti i gol segnati, nove quelli subiti: primo posto in Serie A. Positiva anche la prima stagione del livornese: nel 2014-2015, Allegri aveva vinto sette delle sue prime dieci gare da tecnico bianconero, rimediando due sconfitte (entrambe in Champions). Sedici gol fatti, cinque subiti. Anche qui, primo costo in campionato.

Meglio di Delneri, non di Conte. Andando ancora più indietro del tempo, l’unico allenatore dell’epoca Andrea Agnelli partito peggio di Pirlo è stato Delneri: escludendo i preliminari, dopo dieci gare ne aveva vinte solo tre, pareggiandone cinque e perdendone due. 21-14 la differenza reti, con la Juve settima per quanto riguarda la Serie A. Anche Conte, seppur di poco, aveva iniziato meglio del Maestro: cinque vittorie e cinque pareggi dopo le prime gare, in questo caso (l’unico) solo in campionato. 15-7 la differenza reti, con la Juventus seconda in Serie A.