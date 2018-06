Quelli che rientrano - Atalanta, Capone sì. Tanti club su Sportiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tantissimi i giocatori che rientreranno all'Atalanta nel prossimo futuro. Qualcuno anche per rimanerci, come Capone.

DIFESA - Sportiello ha tante richieste, dal Parma alle romane - per fare il secondo - e quindi lascerà Bergamo un'altra volta, mentre la Fiorentina non lo riscatterà. Radunovic potrebbe invece rimanere qualora dovesse arrivare un'offerta importante per Berisha, altrimenti è previsto un nuovo prestito. Djimsiti non rimarrà nonostante una buona stagione a Benevento da titolare. Suagher ha un altro anno di prestito al Cesena e non rientrerà, così come Almici che rimarrà alla Cremonese. Asmah andrà di nuovo in prestito, Kresic invece potrebbe essere confermato come alternativa dopo il rientro dall'Avellino.

CENTROCAMPO - Tanti giocatori che hanno mercato in B, da Ranieri a Cavagna, passando per Fazzi ed Emmanuello. Potrebbe rimanere uno fra Pessina e Valzania, entrambi molto positivi nella loro stagione in cadetteria. In particolare l'ex Spezia era già considerato come un possibile rimpiazzo nella scorsa stagione prima del ritorno di De Roon. Con ogni probabilità Cabezas andrà all'estero per liberare il posto da extracomunitario.

ATTACCO - Christian Capone è il giocatore designato a rientrare per rimanere, per D'Alessandro ci sono molti interessamenti anche da altre società di Serie A. Marilungo è ambito da Padova e Lecce, Monachello si è salvato ad Ascoli e potrebbe anche rimanere. Vido si gioca la Serie A con il Cittadella ai playoff.