Quelli che rientrano - Bologna, Okwonkwo meglio in A. Arriva Paz

Qualche novità assoluta per il Bologna che, in prestito, ha molti giocatori che hanno già assaggiato la Serie A.

DIFESA - In porta sia Sarr che Monari dovrebbero andare via, ma è un condizionale dettato dal fatto che Mirante potrebbe essere scelto come portiere di riserva da alcune big. Certa una permanenza di Nehuen Paz, acquisito a titolo definitivo a gennaio ma poi girato al Montreal Impact, mentre possibili gli adii di Oikonomou e Ferrari.

CENTROCAMPO - Filippo Falco verrà ceduto nuovamente, mentre Luca Rizzo potrebbe anche rimanere: ha avuto qualche problema di infortuni dopo i primi sei mesi, ottimi, alla Spal.

ATTACCO - Okwonkwo ha fatto molto meglio in Serie A rispetto all'esperienza in B con il Brescia, non è detto che non rimanga. Diversa la situazione di Bruno Petkovic, retrocesso con l'Hellas Verona: una cessione a titolo definitivo non è da escludere.