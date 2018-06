Quelli che rientrano - Cagliari, Capuano ritorna. Tanti riscatti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quasi nessuno è certo, in caso di eventuale ritorno a Cagliari, di rimanere. Alcuni sono già pronti per la massima serie, avendoci già giocato, ma non è detto possano fermarsi in Sardegna.

DIFESA - I portieri non verranno confermati, mentre è probabile che Salamon rimanga alla Spal dopo avere raggiunto la salvezza. Per Krajnc dipende dall'eventuale promozione del Frosinone in Serie A, mentre Capuano dovrebbe tornare a casa base.

CENTROCAMPO - I playoff di B inficiano anche il futuro di Santiago Colombatto, ora al Perugia, come Marko Pajac. Il croato potrebbe rientrare per rimanere dopo un'ottima stagione al Perugia. Però ha un solo anno di contratto e, per questo, andare via a titolo definitivo.

ATTACCO - Grande protagonista della cadetteria è stato Federico Melchiorri, con 7 gol in 20 presenze al Carpi. Più della vena realizzativa sono stati importanti i movimenti: 1,3 miioni di euro per il riscatto, difficile. Invece Alessandro Capello dovrebbe rimanere a Padova dopo avere conquistato la B.