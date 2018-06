Quelli che rientrano - Chievo, addio Frey. Sowe 21 gol con Skenderbeu

© foto di Federico Gaetano

Il Chievo Verona ha molti giocatori in prestito nelle categorie inferiori, spesso prodotti del vivaio che non riescono ad affermarsi in prima squadra.

DIFESA - Valjent ha disputato l'ennesima buona stagione alla Ternana, mentre Rigione non rientrerà se non per partire per un nuovo prestito. Frey saluterà a titolo definitivo (è in scadenza 2019), gli altri verranno praticamente tutti prestati nuovamente.

CENTROCAMPO - L'unico che potrebbe avere una possibilità con il nuovo corso D'Anna è Sofian Kiyine, vicinissimo alla convocazione al Mondiale con il marocco e ottimo nella Salernitana di quest'anno. Garritano ha disputato una seconda parte di stagione buona al Carpi, mentre Kirilov dovrebbe rimanere in Bulgaria.

ATTACCO - Jallow è andato in doppia cifra con il Cesena, trovando spazio e continuità: potrebbe essere un buon rinforzo. Probabile un altro addio di Floro Flores, mentre da valutare Ali Sowe: 21 gol nello Skenderbeu (che potrebbe decidere di riscattarlo).