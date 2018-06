Quelli che rientrano - Empoli, ok Buchel. Jakupovic verso la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti i giovani prestati in Lega Pro per l'Empoli, senza particolare fortuna. Un paio di acquisti però potrebbero già arrivare dalla A.

DIFESA - Quasi certa la permanenza di Simone Romagnoli, pagato 1 milione a gennaio e poi prestato al Bologna (8 presenze per 556 minuti) nella rosa dell'anno prossimo, mentre da valutare il futuro di Luca Bittante, così come quello di Borghini, 25 presenze con il Gavorrano in una situazione non semplice.

CENTROCAMPO - Possibile la permanenza di Marcel Buchel, che piace in Serie A - lo voleva il Bologna - ma potrebbe essere un rinforzo ulteriore per la mediana.

ATTACCO - Poche presenze per Roman Tchanturia nella Lokomotiv Tbilisi, ma ha ancora un anno di contratto: verrà prestato. Probabile, invece, il riscatto di Jakupovic da parte della Juventus: ieri ha firmato il gol dell'1-0 con cui la Primavera ha battuto la Roma.