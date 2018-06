Quelli che rientrano - Fiorentina, in bilico Tomovic. Diks ha offerte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Molti esuberi dello scorso anno rientreranno dal prestito, con Tomovic come uomo più rappresentivo.

DIFESA - L'uomo mercato potrebbe essere Kevin Diks. Il Feyenoord vorrebbe un altro anno di prestito, la Fiorentina monetizzare la convocazione in nazionale. Gilberto rientrerà solamente a dicembre (prestato fino a fine 2018 alla Fluminense, per ora titolare con profitto) mentre da valutare Lorenzo Venuti, quest'anno al Benevento con 31 presenze. In bilico anche Nenad Tomovic dopo l'anno al Chievo: difficilmente verrà riscattato, ma gli scaligeri vogliono un nuovo prestito.

CENTROCAMPO - Buona la stagione di Gaetano Castrovilli alla Cremonese, potrebbe essere riconfermato ma al momento è più probabile un altro prestito. Via Carlos Sanchez (costa molto di ingaggio), nessuna probabilità per Schetino, Bangu e Salifu.

ATTACCO - Poche presenze per Rafik Zekhnini, destinato alla cessione, così come Jaime Baez, 361 minuti a Pescara. Un po' meglio Martin Graiciar, che però si è rotto la clavicola a febbraio dopo un buon avvio con lo Slovan Liberec.