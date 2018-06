Quelli che rientrano - Genoa, Asencio verso Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alcuni giovani in giro per l'Europa per il Genoa, con Brlek e Ninkovic come punte dell'iceberg.

DIFESA - Fiammozzi potrebbe rimanere al Pescara, dopo l'incontro di ieri, e può essere inserito in uno scambio con Zampano. Brivio è retrocesso con la Virtus Entella, rimanendo in panchina nelle ultime diciannove giornate, tranne 90 minuti con l'Empoli: sicuro un rientro per poi una cessione.

CENTROCAMPO - Potrebbe rientrare Brlek, che ha già addentato la Serie A ma poi è tornato al Wisla Cracovia, dove sta giocando bene. Andrea Beghetto deve concludere i playoff con il Frosinone, mentre è da valutare Leonardo Morosini dopo la rottura del crociato con l'Avellino che ne ha bloccato la crescita. Thomas Rodriguez, mai convocato dal Vitoria Setubal, cercherà un'altra sistemazione.

ATTACCO - Improta può finire al Pescara, mentre Asencio piace al Parma e sarebbe molto vicino al trasferimento dopo la buona annata all'Avellino. Buona prima parte di stagione di Ninkovic all'Empoli che, complice qualche infortunio, è rimasto ai box nella seconda fase. Può rientrare.