Quelli che rientrano - Inter, Zinho da tenere. Caso Joao Mario

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alcuni grandi nomi, altri giovani di belle speranze, l'Inter punterà molto sulle seconde squadre.

DIFESA - Vanheusden è evidentemente il pezzo pregiato per la retroguardia, sebbene un infortunio al legamento crociato lo abbia frenato. Può rimanere soprattutto in caso di partenza di Miranda. Nagatomo con ogni probabilità rimarrà in Turchia, Radu verrà ceduto per la questione plusvalenze: piace a Bologna e Sampdoria. Per Bardi molto dipenderà dall'eventuale promozione del Frosinone.

CENTROCAMPO - Tornerà Jonathan Biabiany dal prestito in Repubblica Ceca, salvo poi essere dirottato di nuovo. Da valutare Joao Mario: il West Ham non ha ancora intenzione di riscattarlo alla cifra già fissata, rischia di diventare un caso.

ATTACCO - Maluccio Rey Manaj in Spagna, al Granada, meglio Samuele Longo che però potrebbe essere riscattato. Benino Puscas al Novara, nonostante abbia steccato l'assolo per rimanere in Serie B, verrà prestato nuovamente come Rivas.