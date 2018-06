Quelli che rientrano - Juventus, due uomini mercato. Pjaca resta?

Tantissimi i giocatori in prestito da parte della Juventus, in molti giocano in Serie A.

DIFESA - Alberto Brignoli, eroe del Benevento in A, andrà in prestito in cadetteria. Branescu e Gallinetta seguiranno il suo percorso, mentre da valutare Emil Audero, impegnato con il Venezia nei playoff: piace al Genoa, la Juventus vorrebbe tenerne il controllo. Sicuramente rimarranno Caldara e Spinazzola, tutti gli altri dovrebbero finire altrove. Oppure inglobati in una seconda squadra.

CENTROCAMPO - Rolando Mandragora è uomo mercato e potrebbe finire in società di alto livello, il Padova è interessato a Clemenza, Marrone e Macek. Tello ha fatto bene a Bari e potrebbe provare un'esperienza in Serie A.

ATTACCO - L'indiziato speciale per potere rimanere è Marko Pjaca, che allo Schalke non ha giocato moltissimo dopo essere rientrato dall'infortunio al legamento crociato. Cerri sta cercando sistemazione per mettere a posto il bilancio (grazie a un'eventuale plusvalenza) mentre Moise Kean piace a praticamente tutte le big d'Europa.