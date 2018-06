Quelli che rientrano - Lazio, altro prestito per il giovane Minala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Organico ampio per la Lazio che, solitamente, cede solo gli esuberi e i giovanissimi. Difficile che rientri qualcuno.

DIFESA - Difficile che qualcuno che rientra dal prestito possa rimpolpare la difesa. Mauricio non gioca nemmeno nel Legia Varsavia, Prce non sta facendo male in Croazia ma non è spendibile per la Serie A, così come Germoni di rientro dal Perugia dopo un'annata a metà con il Parma.

CENTROCAMPO - Rientra Danilo Cataldi, dal prestito al Benevento, ma potrebbe subito uscire - stavolta a titolo definitivo - finendo in una squadra di medio cabotaggio come il Sassuolo. Ravel Morrison non rimarrà certamente a Formello, così come Minala: per il giovane camerunense altro prestito, probabilmente in Serie B.

ATTACCO - Oikonomidis è stato in prestito in Australia, mentre Lombardi al Benevento non ha convinto. Potrebbe restare per la questione vivaio. Non rimarrà Tounkara, mentre è da valutare Ricardo Kishna, che si è rotto il crociato nella sua esperienza all'Ado den Haag.