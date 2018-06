Quelli che rientrano - Milan, solo nomi pesanti. Come Bacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi ma decisamente buoni. Il Milan potrebbe avere un rinforzo per reparto da chi rientra: più probabilmente ne rimarrà soltanto uno.

DIFESA - È possibile che Plizzari rimanga come vice Reina, per avere il tempo di crescere all'ombra dello spagnolo. Sempre che non rimanga anche Donnarumma. Chi verrà ceduto è Gabriel, probabilmente ancora all'Empoli (e a titolo definitivo). Simic potrebbe essere nuovamente prestato, dopo qualche presenza (anche buona) con il Crotone, mentre Felicioli e Iudica non saranno confermati e cercheranno nuova destinazione.

CENTROCAMPO - C'è il solo Andrea Bertolacci, praticamente già sul mercato. Il Genoa lo rivorrebbe indietro, ma la valutazione non è bassa e si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

ATTACCO - Un solo nome in mezzo, uno solo davanti, ancora più pesante, se possibile. Carlos Bacca vorrebbe rimanere al Villarreal, l'offerta per ora è bassa rispetto al riscatto - di circa 15,5 milioni di euro - ha offerte in Turchia e in Russia ma, a quel punto, preferirebbe rimanere in rossonero. Da valutare.