Quelli che rientrano - Napoli, Maksimovic valutato da Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Napoli arriverà per la prima volta Inglese, mentre si ricompone la coppia dei fratelli Insigne. Forse.

DIFESA - Almeno due puntelli di sicuro valore, come Nikola Maksimovic e Sebastian Luperto. Per il primo c'è l'idea, da parte dello Spartak Mosca, di confermarlo in rosa, ma tutto dipenderà dalla valutazione del Napoli (e di Ancelotti). Luperto è stato protagonista in B, potrebbe anche rimanere per la questione vivaio. Lasicki rientrerà e poi ritornerà in prestito, idem Granata.

CENTROCAMPO - Grassi piace a Fiorentina e Milan, tornerà dalla Spal ma difficilmente rimarrà. Idem Giaccherini che dovrà trovarsi un'ulteriore sistemazione. Prezioso, Palmiero e Romano verso l'uscita.

ATTACCO - Il nome principale è quello di Roberto Inglese, acquistato un anno fa (anche per abbassare l'utile di esercizio) e rimasto parcheggiato al Chievo Verona. Può essere utilizzato come pedina di scambio. Lui come Insigne, protagonista di un anno discreto al Parma. Andrà via Tutino, probabilmente in Serie B, dopo l'ottima stagione al Cosenza.