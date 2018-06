Quelli che rientrano - Roma, tanti in avanti: Verde, Tumminello, Sadiq

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma ha molti giovani in giro per l'Europa, qualcuno anche in Serie A.

DIFESA - Rientra Crisanto dopo il prestito a Siena - dove è stato il secondo - e probabilmente verrà rispedito in C per giocare. Castan da valutare, ma sarà ceduto, così come Gyomber, Seck, Nura e Calabresi.

CENTROCAMPO - Anche qui è difficile pensare a una possibile riconferma per chiunque, da Piscitella a Di Livio, passando per Matteo Ricci - forse il più pronto - e Bordin. Dipende dalle seconde squadre, ovviamente.

ATTACCO - Daniele Verde è la stella dei rientri, dopo una buona stagione all'Hellas Verona nonostante la retrocessione. Anche Marco Tumminello non può giocare in una seconda squadra, piace all'Atalanta ma non solo. Da definire il rientro di Sadiq, Ezequiel Ponce al Lille ha disputato ben 28 partite ma con soli 2 gol e quasi mai da titolare.