Quelli che rientrano - Sampdoria, nodo Simic. Rolando sì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

DIFESA - La Sampdoria cerca due portieri, ma Falcone non rimarrà. Dodò è in prestito fino al termine della stagione in Brasile (quindi dicembre 2018), mentre Leverbe, Diaby e Hadziosmanovic andranno nuovamente in prestito. Da definire la situazione di Lorenco Simic, attualmente alla Spal: è possibile che i ferraresi lo riscattino. Varga ha conquistato la B con il Livorno e può rimanere.

CENTROCAMPO - Filip Djuricic è in scadenza di contratto dopo il prestito al Benevento e non gli verrà rinnovato l'accordo. Ivan non ha mai giocato con la Pro Vercelli, passando sei mesi in panchina (quindi verrà prestato nuovamente), l'unico che potrebbe rientrare è Gabriele Rolando, protagonista con la maglia del Palermo.

ATTACCO - Il caso è Federico Bonazzoli, attaccante prestato alla Spal che, però, ha solo accumulato minuti senza togliere lo 0 dalla casella delle reti segnate. Lui può essere un'alternativa per l'attacco titolare, ma verrà valutato in ritiro. Tante presenze per Antonio Di Nardo all'Arezzo, quasi nessuna dal primo minuto: sarà prestato.