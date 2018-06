Quelli che rientrano - Sassuolo, attacco da big. Anche con le cessioni

© foto di Federico De Luca

Tante alternative in avanti per il Sassuolo, nonostante le tante possibili cessioni.

DIFESA - Il grande nome è quello di Gianmarco Ferrari, che però è inseguito da molti club sia italiani che esteri. Ci vogliono 13 milioni per acquistarlo. Marchizza potrebbe rientrare per rimanere, Erlic benino al Sudtirol ma potrebbe andare in B, Tripaldelli potrebbe essere riscattato dalla Juventus.

CENTROCAMPO - Nessun giocatore di alto livello a metà campo, già pronto per la Serie A, così quasi tutti - da Sbrissa a Bandinelli, passando per Broh, Marin e Mandelli - rientreranno per poi essere ceduti, chi in prestito e chi definitivamente.

ATTACCO - Invece in avanti ci sono grandi nomi. Dai gemelli del gol al Crotone, Falcinelli e Trotta, al giovane Scamacca, passando per Federico Ricci. Di fatto anche cedendo i Politano e i Berardi, il Sassuolo avrebbe già in casa i sostituti. Forse un po' leggeri per affrontare la Serie A solo con loro, ma è possibile che rimangano tutti.