Quelli che rientrano - Spal, riscatto dell'Empoli per Castagnetti

© foto di Federico Gaetano

DIFESA - Poche possibilità per chi ritorna dai prestiti, l'unico potrebbe essere Michele Cremonesi, anche se è appena retrocesso con l'Entella. Per il resto, da Ferrari a Mastrilli, passando per Della Giovanna, ci sarà un nuovo prestito. Da valutare Gemignani, bene con il Gavorrano.

CENTROCAMPO - Idem a centrocampo, dove l'unico a poter pensare a una promozione è Strefezza, ottimo prodotto del settore giovanile, protagonista con la Juve Stabia in C. Diversa la questione Castagnetti, titolare nell'annata dell'Empoli, che probabilmente verrà riscattato dalla società toscana.

ATTACCO - Murano verrà ceduto nuovamente in prestito, forse in B, dopo la buona stagione in C. Finotto alla Ternana non ha vissuto il suo miglior momento, anche lui non rimarrà.