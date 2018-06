Quelli che rientrano - Torino, Boye torna... ma non per restare

© foto di Federico De Luca

Poche le possibilità, per il Torino, di confermare chi arriva da fuori. Forse solo uno.

DIFESA - Avelar rientrerà a casa base dopo il prestito all'Amiens, ha ancora un anno di contratto, probabilmente verrà lasciato libero. Da valutare Ajeti, reduce da una buonissima stagione con il Crotone, nonostante la retrocessione. Gli altri giovani, da Procopio a Sana, verranno nuovamente ceduti in prestito.

CENTROCAMPO - Rientra Lukic, uno dei possibili titolari del prossimo Torino, sebbene non abbia giocato una grande stagione al Levante. Bene Gustafson al Perugia, dove ha giocato gran parte delle gare, dipenderà dal risultato dei playoff.

ATTACCO - Parigini tornerà a casa base per l'ennesimo prestito, sebbene sia considerato tra le migliori giovani ali del lotto. Stessa cosa per Aramu, entrambi potrebbero essere prestati ulteriormente. Lucas Boye, al Celta di Vigo, non è stato un fattore e quindi rientrerà, con possibilità di essere ceduto definitivamente. Tornerà anche Damascan, dallo Sheriff Tiraspol, ma non per rimanere.