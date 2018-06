Quelli che rientrano - Udinese, tanti esuberi. Opportunità per Bajic?

DIFESA - Rientrano due ottimi portieri, come Karnezis e Meret, probabilmente uno solo rimarrà. Il secondo ha tantissime richieste, specie da Juventus e Napoli, il greco è stato trattato non propriamente con i guanti nella scorsa stagione. Però Bizzarri se ne va e Scuffet non ha dato prova di affidabilità. Tornano Bubnjic, Wague e Heurtaux, uno dei tre rimarrà. Sierralta continua a piacere al Parma, potrebbe anche restare.

CENTROCAMPO - Edenilson potrebbe anche essere riscattato dall'Internacional di Porto Alegre, Kone ha vinto il campionato greco con l'AEK ma la sua posizione è in bilico. Lucas Evangelista ha fatto bene in Portogallo, con gli occhi di molti club su di lui, Badu non ha fatto benissimo al Bursaspor. Hallberg rimarrà in Svezia fino a fine novembre, da valutare Coulibaly, che potrebbe anche rimanere.

ATTACCO - Tanti gli attaccanti in prestito, da Matos a Bajic. Loro due potrebbero rimanere, ma dipenderà molto dal nuovo tecnico Rui Cardoso: il secondo ha mercato in Turchia. Gli altri, da Rovini a Vizeu, dovrebbero lasciare Udine per un'altra volta.