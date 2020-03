Quelli che sognano l'Europeo: il rinvio una manna per Zaniolo, Caldara e tanti altri

L'Europeo rinviato al 2021 apre nuovi scenari e potrebbe giocare a favore di qualche giocatore che ha vissuto una stagione non proprio esaltante. Come riporta La Stampa, sono tanti a sperare di entrare nei radar: da Caldara a Tonali, fino a Castrovilli, Orsolini e Balotelli. E poi ci sono gli infortunati di lungo corso, che avranno più tempo per ritrovare la condizione migliore (come Chiellini) o che si ritrovano clamorosamente in gioco (Zaniolo su tutti).