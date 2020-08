Quello visto a Catania è solo un ricordo: il versatile Escalante per irrobustire la Lazio

Chi se lo ricordava come un giocatore timido ed impacciato, preciso come lo si è visto a Catania in quell'annata di Serie B non esattamente entusiasmante, dovrà ricredersi: Gonzalo Escalante ha vissuto una trasformazione totale, lunga ed elaborata, nel corso dei cinque anni che ha trascorso all'Eibar, con il quale ha sempre militato nella massima serie spagnola, accumulando 146 presenze in Liga arricchite da 10 gol. Un giocatore, l'argentino classe '93, che oggi fa della versatilità il suo punto di forza, e che ai tifosi bianco-celesti potrebbe ricordare un eroe recente come Lulic: al pari del bosniaco sa infatti giostrare sia su tutte e due le fasce del centrocampo che nel mezzo, sia che si tratti di fare il mediano o la mezzala. Insomma, una pedina potenzialmente molto utile per mister Inzaghi, che potrebbe arrivare ad utilizzarlo nelle vesti di "vice" per più titolari: passando dal play Leiva fino agli interni o alle fasce, dove potrà far rifiatare volendo sia Lazzari che Lulic.