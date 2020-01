© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra in dirittura d'arrivo il contenzioso fra il Cagliari e Naithan Nandez. Le parti, nei mesi scorsi erano entrati in discussione per una discrepanza sugli emolumenti del giocatore ex Boca Juniors legati anche ai diritti d'immagine. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport la querelle dovrebbe essere chiusa nelle prossime ore con l'inserimento di una clausola rescissoria nel contratto per una cifra prossima ai 40 milioni di euro che permetterebbe al giocatore di accettare nuove proposte di alto livello e, al tempo stesso, al club d'incassare una cifra consistente da reinvestire sul mercato.