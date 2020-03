Questa Atalanta è uno spettacolo. E oggi ha già segnato 22 gol in più della Juventus

Lo era già prima, figuriamoci ora. L’Atalanta si conferma miglior attacco del campionato, con la larghissima vittoria per 7-2 arrivata sul campo del Lecce che porta la squadra di Gasperini a quota 70 per quanto riguarda le reti segnate in questo campionato. Giusto per capire l’importanza del numero, basta fare 3 paragoni: la Lazio prima ne ha segnati 60. La Juventus ‘solo’ 48, l’Inter ’appena’ 49. La Roma diretta concorrente della Dea? E’ ferma a 47, 23 gol in meno. D’accordo il dato delle reti segnate può voler dire poco, se estrapolato dal contesto e quindi dalla classifica (l’Atalanta è pur sempre 14 punti sotto la Lazio prima). Ma racconta bene il piacere e la gioia che i tifosi, atalantini e non solo, provano nel veder giocare la squadra di Gasperini. Oltre ai gol segnati comunque c'è tanto tanto altro. Ci sono gli inserimenti e i movimenti studiati a tavolino. C'è l'estro e l'imprevedibilità dei suoi geni offensivi. Il protagonismo non invadente degli altri titolari. E, soprattutto, il difendere attaccando come filosofia. E oggi, specialmente nel secondo tempo della trasferta salentina, si è visto probabilmente il momento più alto di questo inusuale (almeno alle nostre latitudini) ma piacevolissimo modo di intendere il calcio.