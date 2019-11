© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa tua prima stagione all'Inter somiglia alla sua prima stagione alla Juventus? E' una delle domande poste in sala stampa ad Antonio Conte, allenatore nerazzurro che ha risposto così: "C'è una differenza importante, quel primo anno non avevamo le coppe. Potevamo dedicarci anima e cuore a quell'impresa. Noi giochiamo il campionato, poi la Champions. Non è la stessa cosa, il dispendio è molto elevato. Non si possono fare paragoni. Su una cosa sono certo: anche qui bisogna andare a mille all'ora, perché se stacchiamo il piede dall'acceleratore è difficile vincere la partita. Bisogna andare a 2.000. Non siamo costruiti per gestire le partite e portarle dalla propria parte. Ce la dobbiamo andare a cercare con fatica e sudore, la vittoria. Questo è fuor di dubbio e deve essere chiaro per tutti".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.