Questa Samp non è una squadra per Di Francesco

© foto di Federico De Luca

Cinque gare, quattro sconfitte, la sfida con l'Inter alle porte e la sensazione che Di Francesco sia già quasi in bilico. Il quadro che la Sampdoria sta dipingendo è certamente a tinte fosche, al di là della vittoria contro il Torino, innescata da un gol contestato (da Mazzarri) da parte di Gabbiadini. I blucerchiati stanno prendendo una china pericolosa, già vista nelle prime giornate fra Lazio e Sassuolo, dove non c'era stata una reazione. Ieri, contro la Fiorentina, il primo gol di Bonazzoli non può far felice Di Francesco, a meno che non sia lui il prossimo centravanti.

MANCA UN NOVE FISICO - Solitamente l'idea di Di Francesco non prescindeva dal 4-3-3, con uno schermo davanti alla difesa (che potesse anche fare il regista), le mezzali che si inserivano, come Praet per dirne uno, e un centravanti fisico, se possibile. Uno alla Dzeko che, comunque, possa fare reparto da solo. Non può esserlo Quagliarella, per caratteristiche tecniche, e probabilmente nemmeno Gabbiadini. Il reparto offensivo, pur pieno di ottimi giocatori sulla carta, rischia di essere monco.

E FORSE ANCHE IL MODULO... Le crepe ci sono e si vedono. Con i viola c'è stato un moto d'orgoglio sul finale, forse dovuto anche alla paura di vincere che sembrava insito nella squadra di Montella, dopo più di sei mesi senza tre punti. La posizione in classifica attuale, per la Samp, non è frutto del caso, ma di idee che forse non sono ancora perfettamente oliate per il tecnico. E poi, oggettivamente, c'è anche la questione dirigenza: fino a fine settembre, di fatto, il club è in vendita. E con questi risultati non ci si può nemmeno troppo concentrare sul campo senza che qualcosa infici.