Questa sera Lazio-Borussia Dortmund: l'unico precedente sorride ai tedeschi

Quello di questa sera sarà il terzo confronto tra Lazio e Borussia Dortmund. L'unico precedente, in Coppa Uefa, è datato 1995: nei quarti di finale prevalsero i tedeschi, sconfitti 1-0 all'Olimpico all'andata, ma capaci di imporsi per 2-0 in casa al ritorno. Curiosamente, nessun gol biancoceleste: la rete che decise la gara giocata nella Capitale fu in realtà un autogol di Freund. Positivo, comunque, il bilancio della Lazio con le altre tedesche: su sette gare giocate, cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Più equilibrato quello dei gialloneri con le italiane: 16 partite, di cui 7 vittorie e 6 sconfitte. Tre i pareggi.