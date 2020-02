vedi letture

Questo Arturo Vidal avrebbe fatto molto comodo ad Antonio Conte

Nel finale di match ha perso la testa. Ha commesso una ingenuità che non gli ha permesso di disputare gli ultimi minuti di partita, ma soprattutto non gli permetterà di giocare la gara di ritorno, dove sarà assente per squalifica al pari di Busquets. Ma come fai a criticare Arturo Vidal al termine di Napoli-Barcellona? Impossibile. E infatti non l'ha fatto nemmeno Quique Setién, che in conferenza stampa ha elogiato pubblicamente il cileno per la sua prestazione e ha giudicato molto severo l'arbitro Brych nell'estrarre il secondo giallo pochi istanti dopo il primo.

Vidal, fino al momento del rosso, è stato il migliore in campo in casa Barcellona. Segnato in distinta alle spalle di Messi e Griezmann, il cileno è partito largo a destra nel tridente e in fase di non possesso ha giocato da centrocampista aggiunto. Ha spesso modificato la sua posizione in campo per non dare punti di riferimento agli avversari, ma soprattutto ha fornito una prestazione di grande grinta. A supporto di Messi e al comando di un centrocampo che non sempre ha interpretato la fase di possesso a mille all'ora. Nel momento più delicato della partita, s'è sobbarcato la squadra sulle spalle e più di chiunque altro ha traghettato il Barcellona verso l'1-1, risultato positivo in vista del match di ritorno.

Vidal, insomma, è stato determinante in una gara determinante della stagione del Barcellona. E ieri una volta di più s'è compreso perché Antonio Conte, che lo conosce benissimo, avesse nel cileno il suo primo obiettivo per rinforzare la linea mediana in vista della seconda parte di stagione. Anche più di Eriksen. E' un trascinatore oltre che un ottimo centrocampista, un leader ma anche uno scudiero fedele dei calciatori più talentuosi della squadra. Non a caso, da Barcellona si dice che il cileno non sia andato via soprattutto perché Leo Messi abbia posto il veto sulla sua cessione.