Questo Chievo è da -1 in classifica. Ora D'Anna rischia davvero?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo, abbiamo un problema. La stagione dei clivensi, ancora a -1 in classifica per la penalizzazione, è iniziata che peggio non si potrebbe. E promette di continuare su questa falsariga. Complice il calendario, certo: affrontare Juventus, Fiorentina e Roma nelle prime quattro giornate non è stato di grande aiuto. Ma anche quando i risultati sarebbero stati possibili, il Chievo s'è sfaldato.

0-0 contro l'Empoli, soltanto perché i toscani, a differenza del Torino, non hanno trovato la via della rebe. Esclusa la gara contro la Roma (a posteriori, si può dire che i problemi dei giallorossi fossero superiori ai meriti de gialloblù), il Chievo finora ha messo in campo troppo poco per meritarsi qualcosa di diverso da quel -1 in classifica. Non è solo un problema di qualità: ci si può salvare in tanti modi, anche lottando su ogni pallone. È la voglia, che pare mancare ai mussi volanti.

È ancora presto, per mettere in discussione il progetto? Il Chievo lo ha costruito sull'allenatore home-made, quel Lorenzo D'anna protagonista degli anni dei miracoli di Delneri e poi cresciuto in società dalle giovanili. Con due punti in sette giornate, e una squadra incapace di mettere in campo la verve che si chiede a chi occupa l'ultimo posto, è quasi inevitabile pensare che il tecnico rischi davvero.