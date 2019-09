Questo è il vero Kalidou Koulibaly

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Irriconoscibile nelle prime due uscite. Responsabile dei tanti gol subiti a Firenze e della sconfitta di Torino, non solo per la sciagurata autorete a tempo scaduto. Poi qualche segnale di ripresa sabato scorso, al San Paolo contro la Sampdoria. Ma nulla a che vedere con la prestazione di questa sera, una prestazione da grande difensore. Da vero campione.

Serviva il miglior Koulibaly per fermare l'attacco dei campioni d'Europa in carica, per neutralizzare l'attacco di una squadra che fino a stasera non aveva compiuto mezzo passo falso. E così è stato, aiutato dal resto della squadra ma con un ruolo da leader che ha interpretato nel migliore dei modi. Non solo ha neutralizzato Firmino e ha braccato a uomo Salah e Manè quando arrivavano dalle sue parti. Ma ha tenuto a galla la squadra quando - parafrasando la conferenza stampa di Ancelotti - tutto sembrava perduto. Quando il Liverpool prima del rigore che ha cambiato la partita era costantemente nella trequarti del Napoli.

Nessuna sbavatura, nessun errore. Nessun calo, né fisico né di attenzione. Koulibaly stasera è tornato sui suoi livelli, è tornato a vestire i panni di uno dei migliori difensori della Champions League.