Questo Milan può dare fastidio alla Juventus?

"Juventus di un altro pianeta, ma ce la giocheremo". Parola di Gennaro Gattuso, reduce dalla vittoria in extremis contro l'Udinese. Da un bianconero all'altro: Betis permettendo, il prossimo scoglio del Diavolo sarà la Juventus. Il peggior avversario di tutti, in una Serie A che la Vecchia Signora cannibalizza da ormai sette anni, quasi otto.

Quarto in classifica, incerottato ma capace di soffrire, è però il Milan che rischia di diventare uno scoglio per i bianconeri. L'abbiamo detto: i rossoneri hanno imparato a soffrire, e visto che i ragazzi di Allegri troppe volte non riescono a chiudere le partite, questo è un fattore che entrerà in gioco, domenica 11 novembre. E poi c'è San Siro: finora, le uniche big affrontate dalla Juve sono state Lazio Napoli, entrambe a Torino. Contro il Milan, per la prima volta i bianconeri dovranno fronteggiare in trasferta una delle prime quattro in classifica. Con tante assenze, dalle parti di Milanello (ma per Higuain ci sono speranze). Con un grande quesito: questo Milan che vince da tre gare consecutive, che per la prima volta non prende gol, che resta in partita fino all'ultimo secondo, può dare fastidio alla squadra campione d'Italia? Non per la vittoria finale: la lotta scudetto è un sogno precluso, almeno per ora, ai rossoneri. Ma nel confronto diretto gli artigli di Romagnoli & Co rischiano di essere parecchio affilati.