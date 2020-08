Questo Napoli è più forte dell'anno scorso? Gattuso: "Sono soddisfatto di chi alleno"

vedi letture

"Gli obiettivi? La responsabilità è uguale, ci sono nato. Quando si allena il Napoli si allena un grande club e non cambia nulla iniziare o subentrare. Dobbiamo migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho nessuna paura, anzi. Lavoriamo a testa bassa". Ha parlato così Gennaro Gattuso in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro.

Questa è una squadra più forte rispetto allo scorso anno?

"Sono soddisfatto della squadra che alleno. Alleno alcuni dei giovani più forti d'Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club abbia perso tanto, senza i tifosi e senza l'accesso in Champions League. Io penso ad allenare, è la cosa che so fare meglio. Se poi partirà qualcuno vedremo...".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di Gattuso!