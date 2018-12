"Saranno emessi dei Daspo durissimi per tutte quelle persone che identifichiamo e sappiamo hanno partecipato a questo agguato". Così il Questore di Milano Marcello Cardona, durante la conferenza stampa tenuta questa mattina a seguito degli scontri avvenuti ieri prima di Inter-Napoli. Al momento si parla di circa 9 Daspo per ultras nerazzurri che, secondo le parole del Questore, hanno provocato gli scontri. "Questi tifosi hanno colpito con delle spranghe e bastoni i pulmini di tifosi del Napoli". Per il momento, due le persone arrestate ma la polizia tramite la immagini acquisite è già alla ricerca di una terza persona.