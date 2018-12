Il Questore di Milano, Macello Cardona, durante la conferenza stampa straordinaria che si sta tenendo in questi minuti a Milano ha fatto sapere che chiederà al Giudice Sportivo di vietare le trasferte ai tifosi dell'Inter fino al termine della stagione in virtù di quanto accaduto ieri sera prima della sfida contro il Napoli. Inoltre, ha detto che avanzerà la richiesta di chiusura della Curva nerazzurro a San Siro fino al 31 marzo 2019, cioè per 5 giornate di Serie A più una di Coppa Italia