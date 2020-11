"Qui mi sento voluto e desiderato". La nuova vita felice di Morata alla Juventus

vedi letture

Due gol anche oggi, Alvaro Morata parla a Sky Sport dopo il 4-1 al Ferencvaros. "Tutto quel che ho passato nella carriera nel bene e nel male ora mi serve, non ho più vent'anni. Adesso quel che devo fare e pensare è dare una mano alla squadra, far tutti i movimenti possibili, aver energia per non far giocare gli avversari. Mi sento bene, dopo un periodo di adattamento abbiamo ritrovato le vittorie. Meglio ora che dopo, tre punti fuori in Champions ci rendono felici. Le motivazioni sono quelle di ogni giocatore: mi sento voluto, desiderato. Qui ho tutto quello di cui ho bisogno e ho anche tanti margini di miglioramento. Se continuiamo così, arriviamo lontano. Ronaldo? E' un grande compagno, si fa voler bene da tutti, aiuta tutti, parla con tutti".