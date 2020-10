Quindici anni di Juventus: chi è Stefano Bertola, il responsabile dell'Area Business

Stefano Bertola è il nuovo coordinatore dell'Area Business di Juventus. Inoltre mantiere la carica pro tempore di Chief Financial Officer nonché di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Juventus. Da quindici anni in società, ha una formazione di studi tutta improntata sull'economia. CFO di Bancasai, di Alice Ventures, poi Investor Relator e successivamente Head of Consolidated Reporting di IF S.p.A, ora EXOR, dal 2005 è in Juventus. Prima come membro del Board, poi Head of Planning, poi come Representative per l'espansione internazionale in Florida. Nel 2012, diventa Special Project Advisor, nel 2013 Head of Public Affairs per sei anni e dal 2019 ricopre il ruolo di CFO bianconero.