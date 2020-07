Quinta panchina di fila per Jorginho: Juventus pronta a cogliere l'occasione

Nonostante Frank Lampard non avesse a disposizione Kanté, giocatore che sta utilizzando al centro della sua linea mediana, Jorginho è finito in panchina per la quinta volta consecutiva. Un messaggio difficile da non cogliere, con il regista che a questo punto potrebbe davvero terminare anzitempo la propria esperienza con i Blues. La Juventus segue la vicenda con attenzione, con Paratici che, per accontentare Sarri, sarebbe pronto a trattarlo con la formula del prestito (di lunga durata) e un riscatto diviso in più esercizi, come accaduto per Cuadrado. A riportarlo è Tuttosport.