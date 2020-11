Quinta tripletta in carriera, la terza in Europa: i 3 gol per Diogo Jota non sono una rarità

Autentico mattatore della serata del Gewiss Stadium, Diogo Jota non è attaccante nuovo a triplette nella sua carriera. L'attaccante portoghese classe '96, autore di tre dei cinque gol realizzati dal Liverpool sul campo dell'Atalanta, è alla sua quinta tripletta in carriera, la terza in Europa e la prima in Champions League. Di seguito i precedenti.

⚽️⚽️⚽️ Porto vs CD Nacional

⚽️⚽️⚽️ Wolves vs Leicester City

⚽️⚽️⚽️ Wolves vs Beşiktaş JK

⚽️⚽️⚽️ Wolves vs RCD Espanyol

⚽️⚽️⚽️ Liverpool vs Atalanta BC

Le 5 triplette sono state realizzate in 226 partite.