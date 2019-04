Quinto successo nelle ultime 6. La SPAL è ad un passo dalla salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli-SPAL 2-4 (22' Caputo, 28' Petagna, 44' Floccari, 48' Traore, 61' Petagna, 89' Antenucci)

Un successo sofferto più di quanto non racconti il 2-4 finale, ma più che mai vitale per la SPAL in ottica salvezza. Perché ha battuto una diretta concorrente, ovvio, ma anche e soprattutto perché i 3 punti del Castellani proiettano la squadra di Semplici al 13esimo posto a quota 38. Tanti quanti il Sassuolo, per intenderci e solo 2 in meno di Fiorentina e Cagliari.

Un successo, il quinto nelle ultime 6 partite, che dà ossigeno al club ferrarese e regala una certa tranquillità in vista delle ultime 5 gare stagionali. Certo la matematica non c'è ancora e quindi è giusto rimandare alle prossime settimane gli eccessi di entusiasmo. Ma anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, la SPAL (ora a +9 dalla zona retrocessione, virtualmente +10 visto il vantaggio negli scontri diretti con l'Empoli) potrà vivere le ultime sfide con una certa serenità.

Le ultime 5 gare della SPAL:

SPAL-Genoa

Chievo-SPAL

SPAL-Napoli

Udinese-SPAL

SPAL-Milan