Quique Setien rischia il posto: due gare decisive altrimenti sarà esonero dal Barcellona

vedi letture

Importante novità sulla panchina del Barcellona: secondo Esport3, canale catalano, Quique Setien si giocherebbe il posto alla guida dei catalani nelle prossime due partite. In caso di addio, sarà il tecnico delle giovanili, Garcia Pimenta, a prendere la squadra per il finale di stagione e per la Champions League. Il Barça è atteso ora da Atletico Madrid e Villarreal e in Champions dalla gara col Napoli.