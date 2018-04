Quitanieves Busquets: il faro silenzioso più decisivo di Messi

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

Nessuno ne parla, nessuno lo vede, nessuno lo sente. Ma Sergio Busquets è l'ago della bilancia del Barcellona di Valverde. Mastino, regista, palleggiatore, il centrocampista classe '88 stasera ha fatto la differenza in mezzo al campo. E se i più temevano il ritorno dal 1' di Messi, è stato invece quello di Busquets a cambiare la partita. Decisivo, non in termini di risultato, ma piuttosto nell'organizzazione della manovra. Con e senza palla, nonostante non fosse al 100%. Lo spagnolo, all'occorrenza, ha addormentato e illuminato il gioco dei blaugrana, assumendone per l'ennesima volta il ruolo di direttore d'orchestra contro una Roma visibilmente orfana di Nainggolan. Valverde, d'altronde, in conferenza stampa aveva avvisato tutti riguardo all'importanza del suo numero 5: "Il recupero di Busquets è fondamentale per noi. Lo considero un calciatore unico, al pari di Messi". Detto-fatto. Dopo aver saltato le ultime due giornate di campionato per una frattura a un dito del piede, El Quitanieves - così lo chiamano i culés - è tornato a essere infatti il faro del Barça. Un faro silenzioso, notturno e apprezzato solo da chi riesce a guardare in profondità.