R. Madrid-Liverpool, 0-0 all'intervallo: due infortuni, lacrime e poco altro

E' terminato 0-0 il primo tempo della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. La gara di Kiev infatti non è stata sbloccata dalle due squadre che sono state costrette a spendere già un cambio a testa per due infortuni: da una parte i Reds hanno perso Salah, protagonista molto atteso uscito in lacrime per un problema alla spalla e dall'altra Zidane ha dovuto rinunciare a Carvajal, ko per un infortunio muscolare. Nel finale annullato un gol a Benzema per fuorigioco ma da questa finale ci si aspetta qualcosa di più nella ripresa.

FINE PRIMO TEMPO: REAL MADRID-LIVERPOOL 0-0.

