© foto di Insidefoto/Image Sport

"Oh ma quello non sa come funzionano le cose?". Questa è una delle frasi riportate questa mattina dal Corriere della Sera in merito all'inchiesta che ha portato all'arresto di 12 capi ultras della Juventus e che è riferita niente di meno che a Cristiano Ronaldo. La rabbia degli ultras sarebbe stata scaturita dal lancio di un pallone, da parte del portoghese, in tribuna e non in curva. Un vero e proprio affronto verso il settore dello stadio più caldo del tifo juventino, che anche dal più famoso dei calciatori nel mondo, pretendeva il rispetto e la priorità di un gesto diventato più che comune al termine delle partite.