"Rabiot adesso è in fiducia". Rivedi il ct Deschamps sul centrocampista della Juventus

vedi letture

"E' in buono stato mentale ed è in fiducia. L'ho chiamato a settembre solo perché era competitivo nel suo club. Ha fatto una grande prestazione contro il Portogallo, in un registro che non è totalmente il suo. Ma oggi per lui non è più un problema", ha dichiarato il ct francese Didier Deschamps sul ritorno di Rabiot in nazionale. Rivedi il video con le sue parole: