Rabiot alla Juve: mancano gli ultimi dettagli per il nuovo colpo per Sarri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain alla Juventus. Un affare in dirittura d'arrivo, l'ultimo sì è atteso a giorni, se non a ore. In giornata, infatti, potrebbero essere limati i dettagli tra Fabio Paratici, che oggi era in Inghilterra per perfezionare Joao Cancelo al Manchester City, per il passaggio del centrocampista alla corte di Maurizio Sarri. 7 milioni e mezzo a stagione per il giocatore, 5 anni di contratto più un premio alla firma di 10 milioni di euro. Come fu per Emre Can, per il quale ne servirono 15. Commissioni e bonus alti, sì, per un giocatore in regime di svincolo, ma adesso il mercato funziona così. L'ufficialità è attesa per il 1 luglio, ovvero quando prenderà il via la prossima stagione, ovvero quando terminerà ufficialmente il contratto di Rabiot a Parigi, anche se il preaccordo è già pronto per essere depositato.