Rabiot-Barça, manca poco. Il precedente Griezmann porta alla prudenza

La telenovela Rabiot sta volgendo al termine. Con un finale lontano da Parigi ma sempre con la maglia rossoblù. Anzi, blaugrana visto che il futuro sembra Barcellona. In Catalogna sono ottimisti, anche se la recente beffa Griezmann induce ancora a un minimo di prudenza. Perché l'attaccante dell'Atlético Madrid era in parola con il Barça e il club gli aveva tenuto da parte la numero 7, chiudendo l'accordo col pagamento della clausola rescissoria. Salvo poi fare dietrofront e restare sotto la guida di Diego Simeone. A differenza dei colchoneros il PSG sembra avere perso le speranze di trattenere il giocatore, in scadenza il 30 giugno 2019. Ogni tentativo di rinnovo è stato respinto e l'unico modo per limitare i danni è quello di cederlo, trovare una squadra disposta a pagare il cartellino per assicurarselo a gennaio. La Juventus, con l'emergenza a centrocampo, proverà a sferrare il colpo decisivo pur sapendo che il vantaggio dei catalani sembra enorme. L'entourage del giocatore ha incontrato più volte Eric Abidal e Pep Segura, Rabiot ha fatto sapere che vuole vestire la maglia del Barcellona. Per ora le altre offerte arrivate sul tavolo non sono state prese in considerazione dallo stesso centrocampista, che vuole rimanere concentrato sul campo almeno fino a gennaio. Quando si potrà ufficialmente trattare.