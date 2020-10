Rabiot brilla con la Francia. L'Equipe: "La sua migliore prestazione con i bleus"

Prestazione convincente di Adrien Rabiot ieri sera nel successo della Francia in Croazia. Il centrocampista è stato confermato da Didier Deschamps dal 1', scelta premiata con una partita che L'Equipe definisce: "La sua migliore in bleu, con una prima mezz'ora che ci ha ricordato di come abbia tutto per essere un grande giocatore". 7 in pagella per lui, migliore in campo asieme a Lloris, Lenglet e Digne. Restando sulla partita Croazia-Francia, molto male gli altri "italiani" coinvolti: 5 per Perisic, 4 per Badelj ("Troppo neutro") e addirittura un 3 per Pasalic ("Invisibile sulla fascia destra, con l'aggravante di aver sprecato un'occasione monumentale a porta spalancata").