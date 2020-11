Rabiot: "Da quando sono alla Juve sono cresciuto e cambiato, come giocatore e come persona"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia, dopo la vittoria contro il Portogallo è intervenuto al microfono di RTL: "Ho aspettato il mio momento con pazienza. Da quando sono alla Juventus mi sento un giocatore diverso, una persona diversa. Questo trasferimento mi ha fatto crescere e si vede anche con la maglia della nazionale. Sono soddisfatto del mio lavoro quotidiano, dentro e fuori dal campo. Lascio parlare chi critica, per me non conta questo, io so che giocare per la Francia mi piace molto, lo faccio con piacere e determinazione".