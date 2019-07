Non è ancora finita la querelle fra Rabiot e il Paris Saint-Germain. Il giocatore è stato oggetto di un'udienza da parte del comitato congiunto della LFP a seguito dell'appello presentato dal PSG dopo che una prima decisione era stata presa in favore del giocatore.

L'oggetto della discussione riguarda il comportamento di Rabiot, reo di aver messo un "like" a un video di Patrice Evra che si faceva beffe del Paris Saint-Germain dopo l'eliminazione per mano del Manchester United, squadra in cui l'ex terzino ha militato. Rabiot è stato punito con 5 giorni di sospensione e 40 mila euro di multa. Tre mesi più tardi la commissione giuridica della LFP ha ritenuto che il giocatore abbia subito due sanzioni per lo stesso comportamento, richiamando così il club all'ordine. Secondo quanto riportato da Le Parisien la vicenda potrebbe trascinarsi in tribunale.